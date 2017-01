Jogarta tem sua quinta edição em Curitiba neste domingo

A quinta edição do Jogarta em Curitiba acontece na Manticore Game Store neste domingo, das 13h55 às 19 horas. O evento é voltado principalmente para aqueles que querem aprender a jogar e se divertir com diferentes jogos de tabuleiro, estratégia, jogos de carta e RPGs, aberto também a jogadores experientes e todos os interessados. O Jogarta tem o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR).

O objetivo do Projeto Jogarta é levar atividades que envolvam o uso desses jogos para incentivar a socialização, o raciocínio, a tomada de decisões e a resolução de problemas através de jogos não digitais. A participação no evento é gratuita e aberta para todas as idades.

O projeto teve sua estreia em agosto de 2016 e em suas quatro edições anteriores recebeu uma média de 100 participantes a cada edição. As edições anteriores aconteceram na Biblioteca Pública do Paraná, Galeria Osório, Colégio Beraldo, em Campina Grande do Sul, e na Gibiteca de Curitiba.