Necessidade se tornou oportunidade de renda extra

Por sonhos pessoais, paranaenses resolvem empreender

O estudante Roberty Souza infelizmente não conseguiu alcançar seu objetivo de juntar dinheiro para a formatura. “Precisava de R$ 1,5 mil e acabei juntando cerca de R$ 900. Tivesse começado um mês antes, provavelmente teria conseguido”, lamenta.

Se por um lado acabou não conseguindo atingir seu objetivo, por outro Roberty Souza acabou descobrindo uma maneira de conseguir ter uma renda extra. Não à toa, mesmo já estando formado, pretende continuar vendendo os salgados que aprendeu a fazer com sua mãe para os colegas do curso de jornalismo que ainda não se formaram.

“Toda grana que entra é importante, ainda mais neste momento de crise. Por isso pretendo continuar fazendo os salgados quando voltar as aulas. O pessoal com quem eu estudava sempre pede e também moro perto da faculdade, o que facilita”, conta ele, que ainda não definiu como será a rotina. “Como estou de férias ainda não pensei nisso, mas vai depender muito da escala de trabalho, do dia que os conhecidos tiveram aula. Mas tudo se combina, nos adequamos à necessidade do cliente”, diz.

Aliás, a principal regra para quem vai empreender, mesmo num micro negócio, é a persistência e a disciplina. Tem que acreditar.