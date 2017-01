'Não costumo sonhar, costumo fazer', diz Carlinhos, campeão da Copa SP

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 11 gols, o atacante Carlinhos foi decisivo na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Batatais, nesta quarta-feira (25), pela final da competição. Com um gol e uma assistência, ele correspondeu às expectativas da torcida corintiana. Antes do jogo começar, o seu nome foi o mais aplaudido no Pacaembu quando anunciado pelos alto falantes. "É um momento inexplicável ter conquistado essa Copa São Paulo. E fazendo gol ainda. Fico muito feliz. Que bom que deu tudo certo. Eu não costumo sonhar muito, costumo fazer, construir, me esforçar para obter as coisas. Será assim agora. Seja no profissional ou em qualquer situação", disse o atleta pós o confronto. As suas atuações durante a Copinha despertaram o interesse de Fábio Carille, treinador do profissional. A sua habilidade fora da área e a facilidade para finalizações fizeram ele ganhar uma oportunidade de brigar por uma vaga com Jô e Kazin. "Carlinhos tem um bom caminho a percorrer e estamos investindo nisso. É difícil um jogador com essa estatura ter velocidade e drible como ele. Estamos investindo em um processo de maturação emocional que será decisivo para a carreira dele", afirmou Osmar Loss, treinador do time sub-20 do Corinthians e bicampeão da Copa SP. A sua relação com o centroavante corintiano ainda deve ser muito próxima. Isso porque Loss provavelmente será o auxiliar-técnico de Carille no profissional. O treinador não confirma, mas pessoas próximas ao técnico garantem que a mudança de cargo já está certa. O UOL confirmou nesta terça (24) que o substituto de Loss no time de base do Corinthians será o ex-jogador do clube, Coelho. "É gratificante poder chegar em quatro decisões em quatro competições. Quebramos um marco da competição com o mesmo treinador. Talvez nunca mais aconteça. Despedida ainda não, porque não há nada oficial. Minha carreira sempre foi visando chegar ao profissional", comentou. Com 100% de aproveitamento, o Corinthians é o maior vencedor da Copa SP, com dez taças conquistadas. O Fluminense é o segundo, com cinco taças.