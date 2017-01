Correr de F1 ou Stock Car. Nesse simulador dá para fazer

Os simuladores proporcionam sensações de movimento e acelerações reais em um ambiente virtual (foto: Franklin de Freitas)

Quem gosta de carros de corrida e velocidade podem testar suas habilidades ao volante no ambiente virtual do simulador de corrida Motion Sphere, instalado no Shopping Crystal. Três simuladores estão disponíveis: uma esfera que simula os movimentos em um carro de Stock Car, e dois cockpits que simulam os movimentos em um carro de Fórmula 1.

“Os simuladores proporcionam sensações de movimento e acelerações reais em um ambiente virtual. Os equipamentos contam ainda com cockpits reais, pedaleiras e volantes esportivos, além de cinto de quatro pontos. O simulador em esfera, principal atração, retrata uma corrida de StockCar, disputada no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais”, conta o empresário Tomás Ataide, responsável pelo Motion Sphere.

A esfera é uma espécie de globo interativo, que traz todos os movimentos a que o piloto estaria propenso durante a corrida. Quando a esfera está fechada, o jogador tem a visão direcionada para a tela, compartilhando seus sentidos com o jogo. Ela conta também com um projetor 3D que gera a imagem de alta definição em um espelho convexo, para o ajuste da curvatura e depois em uma tela curva que cobre 90% do campo de visão do piloto, enquanto ele fica imerso em um sistema de som 3D de alta definição.

Cada sessão dura 5 minutos (cerca de 3 a 4 voltas) e custa R$ 30. Na esfera é possível levar um passageiro. O simulador foi testado por pilotos profissionais que aprovaram e garantem que ele proporciona 90% das sensações reais de um carro. A atração, que não possui restrição de idade, foi instalada no piso L3 do Shopping Crystal e está disponível até o dia 28 de fevereiro.