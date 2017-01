Chuva provoca estragos na Capital

A chuva na tarde de ontem em Curitiba provocou estragos na cidade. Vários semáforos ficaram desligados durante a chuva mais forte por volta das 15h30 e uma árvore caiu bloqueando um trecho da a Alameda Princesa Izabel, perto do cruzamento com a Rua Alferes Ângelo Sampaio. Houve alagamentos em ruas do Boqueirão e bairros vizinhos.

Assim que a chuva mais forte começou, alguns semáforos se apagaram nos cruzamentos da Avenida Marechal Floriano, desde a Rua Engenheiros Rebouças até a região do Parolin. O semáforo na esquina da Rua João Negrão com a Avenida Sete de Setembro também ficou desligado por alguns minutos. Cerca de 4 mil residências ficaram sem energia elétrica durante o temporal.

Rápida

Previsão

Ainda deve chover em Curitiba hoje, mas de forma isolada. Mas a chuva mais forte deve voltar apenas a partir do sábado. As temperaturas começam a sofrer queda a partir da noite de hoje. As marcas ficam amenas até o começo da semana que vem, que também deve ter chuvosa.