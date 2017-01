Tiroteio deixa três feridos em restaurante

Um tiroteio em um restaurante no bairro Alto da Glória, em Curitiba, deixou três pessoas baleadas, sem gravidade, ontem, na hora do almoço. Segundo informações, um homem chegou ao restaurante por volta das 12h45, e abriu fogo contra alguns clientes que estavam no local. Foram cerca de seis disparos que acabaram atingindo três pessoas, duas mulheres e um homem. As vítimas tiveram ferimentos leves. Uma mulher foi encaminhada para o hospital evangélico com ferimento na perna.

O homem, de 22 anos, fugiu após disparar, mas foi detido próximo ao local do crime por um delegado que passava pela região e ouviu os disparos. Segundo a polícia, a razão do rapaz ter disparado seria uma desavença com uma das pessoas que estaria no local, mas não entrou em detalhes. O caso segue investigado pela Polícia Civil.