Araucária oferece testes

O Serviço de Orientação à Aids (SOA) da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, realiza neste sábado, testes rápidos de HIV gratuitamente no Terminal Vila Angélica de Araucária, das 8h30 às 16 horas. O resultado é sigiloso e sai em poucos minutos. O sangue é coletado por meio de uma picada na ponta do dedo, com auxílio de um aparelho descartável que fica inutilizável após uso. Para realizar os testes basta portar um documento de identidade com foto. Não é necessário estar em jejum.

Além de trazer informações sobre a aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, a equipe distribuirá materiais informativos e fará orientação sobre a prevenção das doenças. O aconselhável é que quem tenha passado por uma situação de risco, como ter feito sexo sem camisinha (mesmo que seja um parceiro fixo), faça o exame para detecção da doença.

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, a ação será realizada no Terminal Central, das 8h30 às 16 horas. No sábado passado, cerca de 100 exames foram realizados no Terminal Central. Pelo caráter simples do exame, uma coleta por punção no dedo, muitas pessoas acham parecido com o exame de glicemia.