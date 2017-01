Copel registrou 15 mil casos de furtos de energia em 2016

Ligação irregular encontrada pela Polícia Civil e a Copel, em vistoria realizada ontem (foto: Divulgação Polícia Civil)

Em 2016, em todo o Paraná, a Copel identificou 14.974 casos de fraude e furto de energia, os chamados gatos. Desse total, conseguiu recuperar R$ 41,2 milhões — ou 58,8 mil kWh, o equivalente ao consumo mensal de 354 mil famílias. Ontem, em uma ação da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da capital e a Copel, seis empresas da Grande Curitiba foram vistoriadas suspeitas de fraude e furto de energia.

"Furtar energia é crime e prejudica toda a sociedade. Pode impactar na tarifa e todos nós acabamos pagando por isso. O furto também representa a segunda maior causa de mortes por choque elétrico no Brasil, porque muitas ligações clandestinas são feitas sem nenhuma condição de segurança", afirmou João Silva dos Santos, superintendente de serviços operacionais da Copel.

De acordo com a Copel, a estimativa inicial é de que, juntas, as empresas tenham desviado 678 mil kWh – cerca de R$ 434 mil. Isso equivale ao consumo médio mensal de quatro mil famílias.

A partir da ação de ontem, a Copel e a Delegacia de Furtos e Roubos avisaram que estas vistorias — tanto em áreas residencias quanto em empresas — serão constantes no Estado. “Ao fazer essa parceria com a Polícia Civil, a Copel vai intensificar ainda mais o combate às fraudes”, disse Santos.