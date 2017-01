Paraná estreia dez reforços, domina o Avaí e vence

Italo comemora o segundo gol do Paraná na partida (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 2 a 0 o Avaí, nessa quarta-feira (dia 25) à noite, na Vila Capanema, pela primeira rodada da Primeira Liga 2017. Foi o primeiro jogo oficial do time paranaense no ano e também a estreia do técnico Wagner Lopes. A próxima partida por essa competição será em 21 de fevereiro, contra o Londrina, no Estádio do Café. A estreia no Paranaense será no domingo (29 de janeiro), contra o Foz, na Vila Capanema.

Com o resultado, o Paraná lidera o Grupo D, com três pontos, empatado com o Londrina, que venceu o Figueirense. A chave é formada por esses três times e o Avaí. A Primeira Liga terá quatro grupos de quatro clubes cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

O Paraná estreou dez reforços na partida: o goleiro Léo (ex-São Paulo); os zagueiros Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Airton (ex-Luverdense), o lateral-esquerdo Igor Carius (ex-ASA), os volantes Gabriel Dias (ex-Palmeiras e Bragantino) e Alex Santana (ex-Criciúma), os meias Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (ex-Grêmio e Neftchi-AZJ) e os atacantes Italo (ex-Guarani) e Bruno Cantanhede (ex-São Paulo). Oito deles começaram no time titular.

JEJUM

O resultado dessa quarta-feira derrubou um jejum de quase 17 anos. A última vez que o Paraná havia vencido o Avaí foi em 2000, pela Copa João Havelange. Depois daquele confronto, foram mais dez encontros entre os dois clubes, com seis vitórias do catarinense e quatro empates.

ESCALAÇÃO

Os desfalques do Paraná eram o goleiro Marcos e o meia-atacante Matheus Carvalho, com dores musculares. O time começou no esquema tático 4-2-3-1. Os três meias eram Vitor Feijão (direita), Renatinho (centro) e Pessalli (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná mostrou mais organização e melhor posicionamento desde o início. A grande qualidade da equipe foi saber explorar a velocidade de Vitor Feijão e de Italo. Na armação, o grande destaque foi Renatinho. O Avaí era burocrático com a bola e nervoso na marcação, cometendo muitas faltas. Uma das características do time de Wagner Lopes foi a marcação avançada. A tática resultou em gol já aos 22 minutos. Gabriel Dias roubou a bola no campo de ataque e a bola chegou até Renatinho, que chutou de fora da área, acertando o canto. O time paranaense seguiu melhor, construiu mais quatro boas jogadas ofensivas em seguida e fez o 2º gol aos 46. Renatinho cobrou escanteio, Gabriel Dias desviou e Italo completou.

SEGUNDO TEMPO

O Avaí voltou mais ofensivo e tentou empurrar o adversário para a defesa. Não teve muito êxito. Até conseguiu criar algumas dificuldades para o rival, mas sem muito perigo. O Paraná mostrou organização defensiva e incomodou em contra-ataques. Renatinho e Cantanhede tiveram chances para ampliar o placar para o time paranaense.

PARANÁ 2 x 0 AVAÍ

Paraná: Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Alex Santana), Jonas Pessalli (Guga) e Renatinho e Vitor Feijão; Italo (Bruno Cantanhede). Técnico: Wagner Lopes

Avaí: Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Jadson, João Paulo (Vitor), Diego Jardel (Caio César) e Denilson (Santarém); Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Renatinho (22-1º) e Italo (46-1º)

Cartões amarelos: Gustavo, Betão, Alemão (A). Jonas Pessalli (P).

Árbitro: Antonio Márcio Teixeira (MG)

Público: 2.390 pagantes (3.048 total)

Renda: R$ 47.465,00

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

22 – Gol do Paraná. Gabriel Dias rouba a bola no ataque. Italo rola para Renatinho, que chuta forte de fora da área e acerta o cantinho.

24 – Falta na intermediária. Diego Jardel cobra no meio do gol. Léo segura.

25 – Bola longa para a área. Italo disputa com o goleiro, que leva a melhor.

27 – Leandro Vilela chuta de longe. A bola passa perto, ao lado.

32 – Escanteio. Jonas Pessalli cobra para a 2ª trave. Igor aparece livre e cabeceia para fora.

35 – Vitor Feijão cruza rasteiro. Italo se atira e quase alcança.

39 - Italo é derrubado na risca da área. Pênalti? O árbitro prefere marcar falta.

40 – Renatinho bate falta. A bola passa perto, ao lado.

45 – Falta na esquerda. Jonas Pessalli bate no ângulo. O goleiro faz grande defesa.

46 – Gol do Paraná. Renatinho cobra escanteio. Gabriel Dias desvia na 1ª trave. Italo completa na 2ª trave.

Segundo tempo

10 – Vitor Feijão dribla três. Tavares cruza. Livre, Renatinho cabeceia para fora.

34 – Alex Santana dá belo passe para Cantanhede, dentro da área. Ele chuta perto, ao lado do gol.