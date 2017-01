ATUAÇÕES: Renatinho e Gabriel Dias foram os melhores do Paraná

Renatinho: ele marcou um gol e participou do outro (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube surpreendeu pela qualidade de jogo mostrada contra o Avaí, vice-campeão da Série B e que manteve a base (e o treinador) de 2016. A expectativa é que o time paranaense tivesse dificuldades no início do ano por ter modificado quase todo o elenco. Dos 14 atletas que entraram em campo contra o Avaí, 10 chegaram no início de 2017. Além disso, uma nova comissão técnica. Nessa quarta-feira, o Paraná não deu show, mas mostrou um time muito eficiente e organizado. Veja as notas para os jogadores:



Léo (6,0)

Apenas lances fáceis para defender. Não foi exigido. Seguro na reposição.

Diego Tavares (6,5)

Um cruzamento perfeito para Renatinho. Apoiou pouco e priorizou a marcação.

Brock (6,5)

Sólido na defesa. Comandou uma linha de quatro segura e bem postada.

Airton (6,0)

Tranquilo e eficiente na marcação. Razoável na saída de bola.

Igor (6,0)

Ficou na marcação e pouco subiu. Cumpriu sua função.

Leandro Vilela (6,5)

Um bom chute a gol. Seguro nos passes e na marcação.

Gabriel Dias (8,0)

Decisivo nos dois gols. Forte na marcação e seguro nos passes.

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 15-2º. Mostrou visão de jogo e qualidade no passe.

Jonas Pessalli (6,0)

Mostrou habilidade e visão. Uma boa cobrança de falta.

Guga (6,0)

Entrou aos 25-2º. Cumpriu sua função tática.

Renatinho (8,0)

Marcou um belo gol e cobrou o escanteio para outro. Bem na armação.

Vitor Feijão (7,0)

Veloz e ousado. Enfrentou os defensores com bons dribles.

Italo (7,5)

Marcou um gol e deu passe para outro. Infernizou o adversário.

Cantanhede (6,0)

Entrou aos 27-2º. Mostrou força e bom posicionamento.