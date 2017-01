Animado com governo Trump, Dow Jones ultrapassa marca dos 20 mil pontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice Dow Jones Industrials, um dos principais indicadores de Wall Street, ultrapassou nesta quarta-feira (25) a marca dos 20 mil pontos pela primeira vez. O indicador fechou o dia com alta de 0,78%, chegando aos 20.068 pontos. O grande aumento se deve à confiança dos investidores de que o presidente Donald Trump promova medidas de estímulo fiscal que acelerem o crescimento econômico e a inflação. Após uma forte alta no final do ano passado, o Dow Jones passou mais de um mês estagnado abaixo dos 20 mil pontos, enquanto os investidores aguardavam posições mais claras sobre a política econômica do governo Trump. O humor do mercado melhorou nesta semana, com o índice S&P 500 voltando a patamares recorde, puxado por ações do setor de matérias-primas, depois que Trump assinou ordens executivas (similares a decretos presidenciais) na segunda-feira (23) para levar adiante a construção de dois oleodutos -projetos que tinham sido parados em 2015 por Barack Obama por razões ambientais. Trump afirmou que os projetos Keystone XL -oleoduto que vai do Canadá para refinarias americanas- e Dakota Access -que atravessa um território indígena na Dakota do Norte e vai até Illinois- serão renegociados. Apesar de ter agradado o mercado, ambientalistas e democratas condenaram a decisão. A organização Amigos da Terra disse que Trump beneficia sua "aliança com os grupos petroleiros e bancos de Wall Street" em detrimento da saúde pública e do meio ambiente. O desempenho do Dow Jones, que tem experimentado um crescimento desde a eleição de Trump, reflete também os grandes avanços para os bancos, com as ações do Goldman Sachs registrando alta de até 29%. As do JPMorgan Chase subiram em 21%.