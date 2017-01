MangueTown na quinta do Citra

Samba e pop rock são destaques da programação do Citra Bar hoje, com show da banda MangueTown. O grupo inclui destaques destes gêneros com toques de reggae para um repertório animado, agitando a pista da casa, que abre às 18h. A data tem ainda rodízio de petiscos e promoção de Budweiser, com cinco cervejas pelo preço de quatro. MangueTown foi formada no meio do ano passado, tocando destaques nacionais e internacionais do samba, reggae e pop rock desde junho.