George Henrique e Rodrigo fazem show

Hoje, a dupla George Henrique e Rodrigo volta à capital paranaense para realizar mais um show na Shed Western Bar Curitiba. Conhecidos por sucessos como Vem Cá Moça, Receita de Amar e Nossa Chama, os cantores estão há seis anos no universo do sertanejo. Os irmãos iniciaram a carreira tocando em bares de Goiânia e hoje viajam pelo Brasil realizando shows com um repertório animado e romântico. As entradas custam a partir de R$ 60 (feminina) e R$ 120 (masculina).