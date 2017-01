Atlético empata com o Peñarol em “curso intensivo” para Libertadores

Confusão entre jogadores de Atlético e Peñarol: três expulsões (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O primeiro jogo do Atlético no ano, realizado nesta quarta-feira (25), foi um “curso intensivo para a Libertadores”. Não pela importância – era um amistoso – mas pelo adversário: o Peñarol, que faturou a competição cinco vezes. A partida, na Arena da Baixada, terminou sem gols e foi bastante ríspida, com nove cartões amarelos e três expulsos.

Foi o primeiro – e último – teste do Atlético com vistas à Libertadores. O time enfrenta o Millionarios, da Colômbia, no mata-mata da segunda fase preliminar. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta-feira (1), na Arena. A partida de volta será no dia 8, uma quarta-feira, em Bogotá. Se passar, o Furacão enfrenta Capiatá (Paraguai), Táchira (Venezuela) ou Universitário (Peru). Se passar dessa fase, entra no grupo 4, com Flamengo, San Lorenzo (Argentina) e Universidad Catolica (Chile)

Antes disso, o Atlético vai estrear no Campeonato Paranaense. O time enfrenta o Rio Branco no domingo (29), em Paranaguá. Para esse jogo, o técnico Paulo Autuori prometeu levar a campo uma equipe reserva.

FESTA

Antes do jogo, o Atlético apresentou todos os jogadores da temporada, inclusive os que não foram relacionados para o jogo, casos do atacante Grafite e do meia Carlos Alberto. A exceção foi o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira.

ESCALAÇÃO

O Atlético tinha três estreias: o lateral Jonathan, o meia Felipe Gedoz – que atuou no lugar de João Pedro – e o atacante Luis Henrique. Além disso, Luiz Otávio entrou no time de última hora, em vez de Otávio (poupado de última hora), e o meia Lucho Gonzalez jogou mais recuado, como um volante. Na linha de meias, Autuori escalou Felipe Gedoz (direita), Nikão (centralizado) e Pablo (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético, em casa, teve mais presença e ficou com a bola por mais tempo. E também sentiu o que é um jogo de Libertadores. O primeiro tempo teve vários lances ríspidos e “duelos” entre brasileiros e uruguaios. Tanto que o árbitro deu sete cartões amarelos, algo incomum para um amistoso. Na melhor chance do time paranaense, aos 43 minutos, Pablo passou por um adversário e tocou para Nicolas, que cruzou para Luis Henrique. Contudo, ele cabeceou para fora. Pouco antes, o goleiro Santos havia feito boa defesa em chute de Nandez.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, Autuori manteve a equipe – apesar de ter cinco substituições à disposição. As primeiras alterações só apareceram aos 9 minutos. Sidcley entrou no lugar de Nicolas na lateral-esquerda e Crysan ficou na vaga de Felipe Gedoz no meio. Três minutos depois, Sidcley cruzou e Crysan cabeceou no travessão.

Aos 15, Wanderson substituiu Paulo André na zaga e Rossetto entrou no lugar de Lucho Gonzalez. Aos 21, Leo entrou e Jonathan saiu. As chances de gol rarearam, mas as confusões não. Em um empurra-empurra envolvendo o meia Nikão, aos 27 minutos, até mesmo o técnico Paulo Autuori chegou a entrar em campo. Nikão e Pereira acabaram expulsos num primeiro momento. Depois, Angel Rodriguez levou o cartão vermelho.

Durante a confusão, Autuori conseguiu trocar Thiago Heleno por Marcão na zaga e Pablo por Matheus Anjos na linha de frente – teoricamente, substituições além do combinado. Depois que o clima esfriou, o Atlético até teve três chances de marcar, mas não aproveitou. E o jogo terminou sem gols.

ATLETICO 0 x 0 PEÑAROL

ATLÉTICO

Santos; Jonathan (Leo), Paulo André (Wanderson), Thiago Heleno e Nicolas (Sidcley); Luiz Otávio, Lucho González (Rossetto), Felipe Gedoz (Crysan), Nikão e Pablo (Matheus Anjos); Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

PEÑAROL

Guruceaga; Silva, Ronaldo Conceição (Perg), Ramon Arias e Petryk; Pereira, Nandez, Mier (Novick) e Gaston Rodriguez (Bosselli); Junior Arias (Angel Rodriguez) e Affonso (Costa). Técnico: Leonardo Ramos

Cartões amarelos: Ronaldo Conceição, Luiz Henrique, Mier, Gaston Rodriguez, Petryk, Nikão, Luiz Otávio, Ramon Arias, Novick,

Expulsões: Nikão (28-2º), Pereira (28-2º), Angel Rodriguez (31-2º),

Árbitro: Jhonatan H. Andrade

Público: 29.367 (total)

Local: Arena da Baixada, quarta-feira

LANCES DO JOGO

Primeiro tempo

2 – Mier cobra falta da intermediária. A bola vai ao gol e Santos defende

9 – Pablo cai em disputa com Ronaldo Conceição na área. O árbitro marca falta fora da área. Na cobrança, Gedoz acerta a barreira

13 – Nikão toca para Pablo. Alex Silva corta, mas obriga o goleiro a se entortar todo para evitar o gol

14 – Após escanteio, Nikão arremata e manda por cima do gol

16 – Luiz Henrique recebe na área, domina, gira e finaliza. O goleiro defende

26 – Nikão cobra falta parta a área. O goleiro Guruceaga afasta mal. Pablo tenta finalizar para o gol desprotegido, mas o goleiro se recupera e evita

33 – Nicolas arrisca de longe, mas manda por cima do gol

36 – Nikão bate cruzado, com perigo, mas para fora

40 – Gaston Rodriguez toca para Nandez, que chuta forte. Santos defende

43 – Pablo passa por um adversário e troca para Nicolas, que cruza. Luis Henrique cabeceia para fora

Segundo tempo

5 – Afonso arremata e manda para fora

12 – Sidcley cruza e Crysan cabeceia. A bola encobre o goleiro, mas bate no travessão. Na sobra, Pablo tenta de bicicleta e manda para fora

20 – Após cruzamento de Sidcley, Luis Henrique cabeceia para fora

42 – Matheus Anjos cobra falta com perigo. A bola passa perto e sai

44 – Luis Henrique recebe na cara do gol e finaliza. O goleiro fecha o ângulo e põe para escanteio

48 – Matheus Anjos arrisca o chute. A bola desvia e sai

49 – Após cruzamento, Crysan perde grande chance