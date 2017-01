Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1897 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (25), em Santarém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 5 milhões. Os números sorteados foram: 09, 22, 25, 47, 52 e 58. Pela quina, 46 apostas ganharam R$ 28.168,68. Outras 2.873 apostas levaram R$ 644,30 pela quadra.

QUINA

O concurso 4294 da Quina também acumulou e deve pagar até R$ 1,2 milhão no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 17, 22, 27, 36 e 57. Veja o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 63 apostas ganhadoras, R$ 4.693,16 Terno - 3 números acertados - 5.249 apostas ganhadoras, R$ 84,70 Duque - 2 números acertados - 115.435 apostas ganhadoras, R$ 2,11

LOTOFÁCIL

Uma aposta de Sinop (MT) acertou as 15 dezenas do concurso 1466 da Lotofácil e levará o prêmio de R$ 1.755.067,27. Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Confira o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.755.067,27 14 acertos - 389 apostas ganhadoras, R$ 1.388,23 13 acertos - 14.765 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 154.813 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 833.086 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda o concurso 05148 da Loteria Federal: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 14913 - 350.000,00 2º - 78698 - 19.000,00 3º - 43151 - 16.000,00 4º - 24699 - 14.000,00 5º - 61010 - 12.012,00