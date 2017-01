Internautas fazem campanha para Bial voltar ao 'BBB'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de nem sequer ter usado as redes sociais em 2017, Pedro Bial está recebendo uma enxurrada de comentários em seu perfil no Instagram pedindo para que ele volte a apresentar o "Big Brother Brasil" (Globo). Na maior parte das postagens, os usuários escrevem apenas uma hashtag com a expressão "volta, Bial". Pela primeira vez desde a estreia do reality da Globo, o jornalista não é mais o comandante da atração. A função passou para Tiago Leifert, uma vez que Bial se dedicará a um "talk show" noturno diário na Globo, no mesmo horário que era de Jô Soares. Desde o começo da 17ª edição do "BBB", na segunda-feira (23), Leifert tem recebido reclamações de alguns usuários das redes sociais, que pedem a volta do antigo apresentador.