Brasil vence a Colômbia no Jogo da Amizade, em prol da Chape

Dudu comemora o gol do Brasil: vitória sobre a Colômbia (foto: Divulgação/Pedro Martins/MoWa Press)

A seleção brasileira venceu por 1 a 0 a Colômbia, nesta quarta-feira (dia 25) à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Chamado de “Jogo da Amizade", o amistoso foi uma homenagem às vítimas do voo da Chapecoense. Toda a renda líquida da partida será repassada ao time da Chapecoense, que utilizará para indenizar familiares dos jogadores.

O público foi de 18.695 pagantes, com renda bruta de R$ 1,2 milhão. O estádio tem capacidade para 44 mil pessoas.

Para o jogo foram convocados apenas jogadores que atuam no Brasil e na Colômbia. O goleiro do Atlético Paranaense, Weverton, atuou pela primeira vez pela selação principal – antes havia jogado apenas pela seleção olímpica. Ele teve boa atuação, com duas defesas importantes, e foi um dos destaques do jogo.

Esse foi o sétimo jogo do técnico Tite no comando da seleção brasileira. E a sétima vitória. Os outros seis triunfos foram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

A seleção manteve o mesmo modelo de jogo adotado por Tite nas demais partidas. Usou o esquema tático 4-1-4-1 e tentou atacar e defender compacto, em bloco. Pela falta de entrosamente desses jogadores, o Brasil teve dificuldades no primeiro tempo. A Colômbia também. Não foi um bom jogo, mas algumas chances surgiram. A Colômbia chegou a colocar uma bola na trave, com Uribe.

No início do segundo tempo, já no primeiro minuto, Fagner cruzou rasteiro, Diego Souza chutou e Dudu aproveitou o rebote, fazendo 1 a 0. No decorrer da etapa, Tite fez seis substituições. Não trocou apenas o goleiro, a dupla de zaga e o lateral-direito. Aos 39 minutos, Gustavo Scarpa cobrou falta com perigo e acertou a rede do lado de fora. Foi o mais próximo do segundo gol que a seleção chegou. A Colômbia quase empatou aos 44 minutos, com Berrío - a bola saiu rente à trave, com a defesa brasileira batida.

BRASIL 1 x 0 COLÔMBIA

Brasil

Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos (Jorge); Walace; Arão (Rodriguinho), Lucas Lima (Gustavo Scarpa), Dudu (Camilo) e Robinho (Diego); Diego Souza (Luan). Técnico: Tite

Colômbia

González; Bocanegra, Felipe Aguilar, Tesillo e Díaz (Balanta); Abel Aguilar (Cuellar), Uribe, Macnelly Torres (Montoya) e Copete (Vladimir Hernández); Teo Gutiérrez (Berrío); Borja (Rangel). Técnico: José Pekerman

Gols: Dudu (1-2º),

Cartões amarelos: Geromel, Lucas Lima (B). Aguilar (C).

Árbitro:

Público: 18.695 pagantes

Renda: R$ 1.219.675,00

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro, quarta-feira