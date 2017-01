Pelo 6º dia consecutivo, deslizamento de terra afeta linha 7-rubi da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 7-rubi (Luz - Francisco Morato) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circulam com maiores intervalos no trecho entre as estações Luz e Francisco Morato, nesta quinta-feira (26). Na última sexta (20), um deslizamento de terra entre as estações Perus e Caieiras danificou os sistemas de fibras óticas, telecomunicação, sinalização e rede aérea do sistema de energia de alimentação dos trens. Segundo a CPTM, as equipes de manutenção trabalham ininterruptamente para recuperar a área afetada pelo deslizamento de terra. Elas já removeram cerca de 400 caminhões de terra do local. Até que a situação seja resolvida, ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atendem o trecho interditado entre as estações Perus e Caieiras. A previsão da companhia é que os serviços sejam concluídos nesta quinta.