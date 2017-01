Um homem de 34 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (25), suspeito de violentar sexualmente a enteada, uma criança de 10 anos. A prisão foi feita por uma equipe do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Crime (Nucria), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. A prisão foi feita na casa do pai do suspeito, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

