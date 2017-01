Jair diz que sabe como escalar Montillo e Camilo juntos

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Montillo já sentiu o gostinho de estrear oficialmente pelo Botafogo, embora o resultado tenha sido longe do esperado, uma derrota por 2 a 0 para o Madureira na estreia no Campeonato Carioca. O torcedor alvinegro, porém, espera ansiosamente para ver em campo uma parceria entre o argentino e Camilo, que serviu a seleção brasileira nesta quarta-feira (25) contra a Colômbia. Apesar de muitos apontarem que ambos jogam na mesma posição, o técnico Jair Ventura garante que já tem na cabeça uma maneira de encaixar os dois na equipe. "A gente tem a maneira, já sabe como vai usar. Foi uma pena hoje [ontem] não botar em prova, já que o Camilo está na seleção brasileira. Mas a gente fica feliz. O Botafogo é o time que mais cedeu jogadores para a seleção e continua cedendo. Agora é esperar a volta do Camilo para botar os dois juntos, não vai ter problema, não", garantiu. Ventura aproveitou para pedir calma aos botafoguenses em relação a Montillo. O jogador teve uma atuação discreta diante do Madureira e ainda está em busca de ritmo de jogo. "Ele vai demorar um tempo para ter a sua melhor forma física. Última partida oficial dele foi em outubro em um Campeonato Chinês, então tem que ter calma. É um jogador diferenciado, a gente sabe que vai encontrar o seu melhor momento físico e vai render cada vez mais. A gente não pode achar que em cada jogo ele vai ser nossa estrela maior, a estrela vai ser sempre o Botafogo. Ele não fez uma partida ruim na minha concepção. Então vamos com calma, não é hora de achar culpados. Tenho certeza que o Montillo ainda vai dar muitas alegrias para a nossa torcida", avaliou. O treinador alvinegro também admitiu que o Botafogo sentiu a falta de Camilo no duelo com o Madureira. "Você perde seu camisa 10, jogador de seleção brasileira. Qualquer time no mundo que você tirar o camisa 10, que é de seleção, vai fazer falta. Fez falta, sim, mas confiamos nos nossos jogadores", disse. Jair Ventura não confirmou a dupla para o compromisso deste sábado (28), contra o Nova Iguaçu, pelo Engenhão. Isso porque, na quarta da semana que vem (dia 1), o Botafogo terá o importante jogo diante do Colo-Colo (CHI) pela pré-Libertadores.