Dorival veta reforço da Alemanha e diretoria ameaça fechar o cofre

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Santos já havia apalavrado a contratação do zagueiro Felipe Trevizan, do Hannover, da Alemanha. No entanto, o técnico Dorival Júnior vetou a contratação. O treinador alegou aos dirigentes santistas que a chegada do defensor não era necessária, mesmo com a nova lesão de David Braz. A diretoria acatou a decisão de Dorival Júnior, mas promete não esquecer a atitude do treinador. Eles agora ameaçam fechar os cofres e, inclusive, fazem promessa de lembrar a recusa do técnico caso ele precise de reforços para o setor durante a temporada. Dorival alegou que, além da dupla de titular que pretende iniciar o ano, formada por Cleber e David Braz, ele quer apostar no jovem Lucas Veríssimo. O atleta foi titular na campanha do título paulista de 2016, mas perdeu espaço após a chegada de Luiz Felipe. A diretoria havia até acertado salários com Felipe Trevizan pois está preocupada com o setor defensivo para o início dos jogos. Além de não contar com a dupla titular, formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que se recuperam se lesões ligamentares no joelho, os santistas perderam David Braz, que sofreu lesão muscular na panturrilha direita e desfalca o time por, no mínimo, duas semanas. Além disso, Cleber, principal reforço do time para o setor, tem preocupado a comissão técnica. O zagueiro sente incômodo na panturrilha direita e não trabalha no gramado desde o último dia 17. O jogador iniciou a transição da academia para o campo nesta quarta-feira (25), quando correu em volta dos campos do CT Rei Pelé. No jogo-treino da última terça-feira (24), diante do Nacional, Dorival foi obrigado a improvisar o volante Yuri ao lado de Lucas Veríssimo em sua equipe titular. No segundo time, que atuou na segunda etapa da partida, o treinador improvisou Yan no setor, o irmão gêmeo de Yuri. Dorival ainda promete testar o volante Leandro Donizete na zaga durante o Campeonato Paulista. A ideia do treinador é escalar apenas Cleber no setor em alguns jogos. Se a estratégia for aprovada, o comandante santista pode testar a formação na Copa Libertadores da América. Já Felipe Trevizan está no clube alemão desde 2012. Apesar de ser vetado por Dorival Júnior, o zagueiro foi revelado pelo treinador no Coritiba em 2008. Até o momento, o Santos fechou seis contratações para 2017. Bruno Henrique, Kayke e Vladimir Hernandez para o ataque, Cleber para a zaga, Matheus Ribeiro para as laterais, e Leandro Donizete, volante.