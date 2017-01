(foto: Reprodução/Facebook)

Em menos de 15 dias a Delegacia de São José dos Pinhais elucidou o crime de latrocínio contra o sargento do Corpo de Bombeiro, Carlos Augusto Caetano Delle, morto no dia 13 de janeiro, com a prisão de três homens envolvidos no delito, na tarde de quarta-feira (25), no município.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.