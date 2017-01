MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apesar de a inadimplência do cartão de crédito rotativo ter caído em 2016, a modalidade registrou um aumento de 53,2 pontos percentuais nos juros cobrados dos consumidores ao longo do ano passado. A taxa voltou a crescer em dezembro, alcançando 484,6% ao ano, de novo o maior patamar da história, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central.

Em dezembro de 2015, a taxa era de 431,4% ao ano, e em novembro de 482,2% ao ano. Em dezembro de 2015, a inadimplência do rotativo (calote após 90 dias) era de 40,4%, percentual que se reduziu para 37,2% no mês passado. Na comparação com novembro, quando o calote dessa modalidade havia recuado para 35,6%, houve alta da inadimplência.

SPREAD

O spread (diferença entre o que as instituições financeiras pagam para captar recursos e o que cobram de consumidores e empresas) subiu de 32,1 pontos percentuais, em dezembro de 2015, para 40,2 pontos percentuais no mês passado, um aumento de 8,1 pontos porcentuais, divulgou o Banco Central. No caso dos consumidores, o spread aumentou de 48 pontos porcentuais em dezembro de 2015 para 59,2 pontos percentuais no mês passado. Para empresas, o aumento foi de 15 pontos porcentuais, para 16,9 pontos percentuais, na mesma comparação.

O movimento ocorre em um cenário de redução da taxa básica de juros (Selic). Em 11 de janeiro, o Banco Central reduziu o índice para 13% ao ano. A queda de 0,75% ponto percentual foi uma surpresa para o mercado, cuja expectativa majoritária era de corte de 0,5 ponto percentual.

JUROS

A taxa de juros cobrada dos consumidores foi de 71,5% ao ano (ante 63,7% no final de 2015). Para empresas, fechou 2016 em 28,2% (ante 29,8% em dezembro de 2015). Na comparação com novembro, para pessoas físicas, houve redução de 73,6% para 71,5%; para empresas, de 30% para 28,2%.