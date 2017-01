Zago testa opções e monta Inter com dois atacantes

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ao mesmo tempo que garantiu que a base do time do Inter para estreia no Campeonato Gaúcho será a utilizada no começo do jogo-treino contra o Tubarão, na última terça-feira (24), o técnico Antonio Carlos Zago testou opções na atividade desta quinta-feira (26), no CT Parque Gigante. Montando time com dois atacantes e duas linhas de quatro em meio e defesa, o comandante alterou principalmente o sistema defensivo. Nico López ficou fora do trabalho. Segundo a assessoria de imprensa do Inter, o uruguaio levou uma pancada diante dos catarinenses. Pela manhã, realizou atividade de recuperação nos vestiários. À tarde é esperado no campo. Gustavo Ferrareis também não esteve no gramado. Recupera-se de um quadro ocorrido no mesmo jogo-treino. Já o goleiro Danilo Fernandes retornará da seleção brasileira apenas à tarde. O técnico colorado alterou um pouco a movimentação do time. Em vez do 4-2-3-1 que chegou a ser testado em alguns trabalhos, foram duas linhas de quatro jogadores com dois atacantes lado a lado. Porém, ficou difícil a exposição da equipe titular. Zago alterou muito os 11 de cada lado em atividade técnica e tática de campo reduzido e posteriormente campo inteiro. D'Alessandro, por exemplo, formou quarteto de meio com Andrigo, Rodrigo Dourado e Anselmo. Roberson e Aylon foram os atacantes. Por outro lado, a defesa desta equipe não era considerada titular, tinha Ceará, Paulão, Ernando e Arthur. Do outro lado, Neris e Klaus no centro, Uendel e Alemão dos lados da zaga. O meio-campo com Seijas, Fernando Bob, Charles e Eduardo Henrique. Diego e Brenner na frente. Mas muitas trocas foram feitas. Outros jogadores entraram, muitos mudaram de função, e tornou-se impossível definir qual escalação é a mais próxima do ideal na avaliação do comando. Perto do fim da atividade, Seijas levou uma pancada e precisou ser atendido. Mas rapidamente retornou ao trabalho normal. O Internacional estreia na temporada 2017 contra o Veranópolis. A partida será neste domingo às 17h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Estadual.