Flamengo vende lateral ao Monaco por R$ 30 milhões

Jorge: rumo ao futebol francês (foto: Divulgação/Flamengo)

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Jorge já falava em tom de despedida do Flamengo após o Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia. E o discurso não era vazio. O jogador está de malas prontas para deixar o clube e se transferir ao Monaco-FRA.

As partes costuram os últimos detalhes do negócio calculado em aproximadamente 8,8 milhões de euros -R$ 30 milhões. A informação do destino de Jorge foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela reportagem do UOL Esporte. Detentor de 70% dos direitos do atleta, o Flamengo ficará com R$ 21 milhões.

Restam ajustes para que o compromisso seja oficializado. Jorge é considerado o principal ativo do Flamengo para fazer dinheiro com a venda de atletas. Ele tem contrato com o clube rubro-negro até dezembro de 2019 e multa rescisória no valor de 30 milhões de euros -cerca de R$ 102 milhões.

Nos bastidores, sempre foi comentado que uma proposta próxima dos 10 milhões de euros -cerca de R$ 35 milhões- teria o aval do clube.

"É uma perda grande. O Jorge é um jogador muito talentoso. Se acontecer, teremos uma perda técnica. Mas isso é normal em grandes clubes. Faz parte do futebol", comentou o técnico Zé Ricardo.

A negociação de Jorge com o Monaco será a maior do Flamengo desde 2008, quando vendeu Renato Augusto para o Bayer Leverkusen-ALE por R$ 15 milhões. No orçamento de 2017, a diretoria calculava fazer ao menos R$ 10 milhões com transferências de atletas.