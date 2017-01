Professores do Estado protestam contra nova distribuição de aulas

Redação Bem Paraná com informações do PRTV1ª Edição

26/01/17 às 12:11 Redação Bem Paraná com informações do PRTV1ª Edição

Centenas de professores da rede estadual de ensino do Paraná estão em frente a Secretaria de Estado de Educação onde fazem um protesto contra a resolução que trata da distribuição de aulas na rede estadual, anunciada recentemente pelo governador do estado. De acordo com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), Marlei Fernandes de Carvalho, essa resolução tira a maioria dos direitos dos professores.

Os trabalhadores e representantes do sindicato exigiram uma reunião com a secretária de Educação do Paraná, Ana Seres Trento Comin, e foram atendidos por volta das 10 horas. Em nota, a secretária se comprometeu a levar a reivindicação à comissão de política salarial do governo.

Entre os direitos que teriam sido alterados, de acordo com o Sindicato, estão a diminuição da hora-atividade, a punição de professores que ficaram doentes nas salas de aula, e o impedimento de professores do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de assumir aulas na rede estadual.