Raphael Veiga e Felipe Melo se destacam em jogo-treino

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Atibaia por 2 a 0 em jogo-treino na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira (26). Como não foi oficial, a atividade contou com três tempos.

O destaque ficou por conta de Raphael Veiga, que foi contratado do Coritiba no fim do ano passado.

O meio-campista fez o primeiro gol do time e apareceu bastante durante o primeiro tempo da partida.

Desempenhando papel semelhante de Moisés, que ainda não pôde disputar o jogo por questões físicas, o jovem mostrou que será uma boa opção para Eduardo Baptista caso mantenha esse rendimento.

O outro gol foi marcado por Tchê Tchê, em jogada pela direita. Além deles, Felipe Melo também se destacou por coordenar a equipe enquanto esteve em campo.

O volante ainda mostrou facilidade na saída de bola e, em toda oportunidade, tentava dar orientações a seus colegas.

O time que entrou em campo no primeiro tempo foi: Jaílson; Jean, Thiago Martins, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Raphael Veiga, Tchê Tchê, Roger Guedes e Vitinho; Lucas Barrios. Dudu e Vitor Hugo não estavam com o grupo porque estavam representando a seleção na noite da última quarta-feira (25), no amistoso contra a Colômbia.

O primeiro, inclusive, foi o autor do gol da vitória. Depois, no segundo tempo o técnico promoveu mudanças na equipe e deu chances a outros reforços como Hyoran e Michel Bastos, que revezavam nas bolas paradas. Willian, que será apresentado nesta quinta-feira, também entrou em campo e mostrou boa movimentação.

Curiosamente, Alecsandro e Arouca não tiveram chances nos dois primeiros times e só entraram no jogo na terceira etapa. Rafael Marques teria o mesmo destino, mas entrou nos minutos finais da segunda etapa para substituir o lesionado Keno.

Do banco de reservas, o presidente Maurício Galiotte acompanhou boa parte do trabalho ao lado do diretor de futebol, Alexandre Mattos, e do gerente de futebol, Cícero Souza.