Líder mexicano deve cancelar visita se não quiser pagar por muro, diz Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (26) que, se o México não quer pagar pela construção do muro na fronteira entre os dois países, então é melhor que o presidente Enrique Peña Nieto cancele a visita que pretendia fazer a Washington. "OS EUA têm um deficit de US$ 60 bilhões com o México. Desde o começo, o Nafta tem sido um acordo unilateral com números grandes de empresas e empregos perdidos. Se o México não quer pagar pelo tão necessário muro, então é melhor cancelar a visita agendada", afirmou Trump no Twitter. Após o republicano autorizar nesta quarta-feira (25) o início das obras do muro fronteiriço, Penã Nieto voltou a negar que o México irá pagar pela construção. "Lamento e reprovo a decisão dos EUA de continuar a construção de um muro que deseja há anos que, longe de nos unir, nos divide", disse. O líder mexicano, contudo, não se pronunciou sobre o status de sua viagem aos EUA, que deveria ocorrer em breve. Ele tem sido pressionado por opositores a cancelar a visita devido à iniciativa de Trump de construir o muro. No encontro, Trump e Peña Nieto deveriam discutir temas como comércio e imigração, além da construção do muro. O presidente americano anunciou no domingo (22) que iniciará conversas com México e Canadá para renegociar os termos do Nafta (acordo de livre comércio da América do Norte). Trump ameaçou retirar os EUA do tratado caso não haja concessões de seus parceiros comercias.