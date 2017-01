Criminosos online criam e-mail falso do Detran sobre multa para atacar usuários

A Nodes Tecnologia, distribuidora das soluções antivírus da Avira, identificou uma ação dos criminosos cibernéticos contra os motoristas a partir de um e-mail falso do DETRAN informando que o usuário acaba de receber uma “multa por avançar o farol vermelho, descrita no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro”. Na falsa mensagem também é sugerido baixar um aplicativo (que também não existe) para que o motorista possa acessar a um pretenso Sistema de Notificação Eletrônica (SNE DETRAN), com a promessa de receber notificações a qualquer momento e de qualquer lugar, oferecendo ainda desconto de 40% no valor da multa para pagamento até a data de vencimento da mesma”. Ao clicar na imagem e links da mensagem, o usuário poderá ter seu computador ou celular infectado com um vírus criado para roubar informações bancárias.

“Tudo mentira”, afirma Eduardo Lopes, diretor da Nodes Tecnologia. “Os criminosos são muito criativos e conseguem criar novas armadilhas que realmente funcionam. O usuário necessita saber que os órgãos de trânsito federal, estaduais e municipais não enviam qualquer notificação por e-mail, mas fazem isso para o endereço de residência do motorista. Ao receber este tipo de mensagem, o usuário deve imediatamente apagá-la do computador ou do celular”, orienta o executivo.

