Temporal deixa São Paulo em atenção e com vias congestionadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O forte temporal que atinge São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira (26) deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos e com trânsito acima de média. Todas as regiões foram colocadas em atenção por volta das 12h18, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo. A chuva desta quinta ocorre em decorrência de áreas de instabilidade com forte intensidade vindas da região de Campinas, no interior paulista. Por vota das 13h, chove com mais intensidade na região de São Mateus (zona leste) e na região entre Jabaquara e Morumbi (zona sul). De acordo com o meteorologista, a cidade deve permanecer em atenção até as 14h, quando a chuva se desloca para o litoral paulista. A temperatura máxima deve chegar aos 28ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve permanecer acima dos 55%. Por volta das 13h, a cidade tinha 61 km de filas, o que corresponde a 7% dos 868 km de vias monitoradas -a média superior para o horário é de 5%. As piores região são oeste, com 22 km, seguida pelo centro (14 km), leste (11 km), sul (9 km ) e norte (3 km). Nesse horário, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) não havia registrado nenhum ponto de alagamento na cidade.