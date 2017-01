(foto: Divulgação)

Familiares e amigos do vocalista britânico Steve Grimmett lançaram uma campanha para arrecadar fundos depois que ele teve parte da perna direita amputada, na semana passada. Grimmett se apresentava com o Steve Grimmett’s Grim Reaper em Guayquil, no Equador, no dia 14 de janeiro, quando sentiu fortes dores na perna. Mesmo assim, terminou o show.

Foi encaminhado em seguida para o hospital e os médicos detectaram uma grave infecção decorrente do diabetes. Ele teve parte da perna direita amputada e segue internado no Equador. Nesta terça-feira (24), a esposa de Grimmett, Millie, anunciou no Facebook que ele seria submetido a uma nova cirurgia nesta quarta. Mais informações sobre a campanha de arrecadação de fundos para custear o tratamento médico estão aqui.

Para ler o post completo acesse o blog Mobmetal.