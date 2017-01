Ed Sheeran confirma apresentação em Curitiba em maio

(foto: Divulgação)

Com mais de 22 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, quase 5 milhões de downloads no Spotify e 3.5 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, o aclamado cantor e compositor britânico Ed Sheeran, que está lançando seu novo disco “÷”,o terceiro de sua carreira, chega ao Brasil em maio, com sua nova turnê mundial.

Ele se apresenta em Curitiba, no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, no Rio de Janeiro no dia 25 de maio, na Rio Arena (Jeneusse Arena), em São Paulo no dia 28 de maio, no Allianz Parque, e em Belo Horizonte, no dia 30 de maio, na Esplanada do Mineirão. As apresentações no Brasil fazem parte da plataforma Live Music Rocks e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.livepass.com.br, com pré-venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil portadores doS cartões Ourocard.

Até meados de 2018 toda a plataforma de shows Live Music Rocks levará a assinatura do Banco do Brasil, que oferecerá benefícios exclusivos e especiais aos seus clientes portadores do Ourocard. Entre os principais estão as pré-vendas exclusivas, desconto de 50% para compra de ingressos na função crédito (limitado ao estoque), condições diferenciadas de parcelamento, além da possibilidade de troca de pontos Livelo por ingressos com preços reduzidos, limitado ao estoque. O Ourocard é o cartão oficial da plataforma e a Cielo, a credenciadora oficial.

A primeira turnê a contar com esses benefícios é a de Ed Sheeran. O anúncio da nova turnê mundial acontece no rastro de uma fase fenomenal do artista de 25 anos. Nas últimas semanas oss singles "Shape Of You" e "Castle On The Hill" foram responsáveis por uma verdadeira tempestade musical, atingindo as primeiras posições em todo o mundo, e caminham firmes para a terceira semana liderando as listas das mais tocadas.

Sheeran foi o primeiro artista a estar no topo das paradas do Reino Unido com duas músicas novas simultaneamente; e também se tornou o primeiro artista estreando na Billboard Top 10 com duas músicas ao mesmo tempo, depois de ter chegado com "Shape Of You" ao primeiro lugar da Billboard Hot 100, com "Castle On The Hill" logo atrás na sexta posição.

O singles bateram o recorde de número de streamings em uma estreia no Spotify, que antes era do One Direction, transformando-se no maior lançamento da história da plataforma - mais de 13 milhões de plays em um dia. E o sucesso não se limita ao Spotify: os singles estão dominando as paradas musicais por todo o mundo, tendo alcançado 132 primeiros lugares combinados em mais de 70 países, incluindo os EUA. Os dois singles têm acumulado mais de 370 milhões de streamings em todo o mundo até a presente data. Lançado na segunda-feira, o vídeo oficial para "Castle On The Hill", filmado na cidade natal do artista, Framlingham, Suffolk, já atingiu mais de 10 milhões de acessos.

Além da ascensão épica com suas gravações, Sheeran também quebrou recordes com suas apresentações ao vivo em anos recentes. Em julho de 2015, tornou-se o primeiro artista a encabeçar o prestigiado palco do Wembley Stadium sem uma banda - com apenas o pedal e sua guitarra, apresentando-se para 240.000 pessoas em três noites consecutivas, registradas em seu DVD ao vivo 'Jumpers for Goalposts' no final de 2015.

Além disso, Ed também tem se envolvido em uma série de performances colaborativas, mais uma prova de seu colossal status no mundo musical - em 2012, participou da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres ao lado de membros do Pink Floyd e do Genesis para uma versão especial de "Wish You Were Here" e, em 2015 compartilhou o palco com Beyoncé e Gary Clark Jr. na homenagem do Grammy a Stevie Wonder.

Ed Sheeran iniciou sua carreira em 2011 e logo chamou a atenção de grandes astros mundiais, como Elton John. Vendeu mais de 22 milhões de cópias de seus álbuns – só o segundo, intitulado “X”, passou da casa dos 10 milhões. Em 2015, foi o segundo artista a vender mais discos em todo o mundo. Recebeu vários prêmios importantes, como o Brit Awards, e o Grammy, que escolheu a música “Thinking Out Loud” como a canção do ano na premiação de 2016.

O terceiro álbum de estúdio de Ed Sheeran, ÷ (Divide), será lançado no dia 3 de março pela Asylum / Atlantic Records.

Esta é a segunda passagem do astro pelo Brasil. Em abril de 2015, o cantor fez três apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro com ingressos esgotados.

Serviço – Curitiba:

Ed Sheeran em Curitiba – turnê do novo disco “÷”

Dia 23 de maio/2017 (terça-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras – Rua João Gava, 970, Abranches, Curitiba/PR)

Pré venda Ourocard: de 07/03 terça-feira (10h00) a 10/03 sexta-feira (9h00)

Venda: 10/03 sexta-feira (abrindo 10h00)

www.livepass.com.br ou em Curitiba: Fnac Curitiba (ParkShopping Barigui) e Amplitur Operadora (Rua Padre Leonardo Nunes, 440, Portão, Curitiba/PR – 41 3345-2388).

Os preços dos ingressos serão divulgados em breve.