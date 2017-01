Fiscais apreendem placas irregulares e CD's piratas durante ação

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Uma ação conjunta entre a Guarda Municipal e Secretaria do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos fiscalizou estabelecimentos com publicidade irregular na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no Sítio Cercado. Também foram apreendidos cigarros contrabandeados, DVDs e CDs piratas e frutas vendidas sem licença.

A ação foi nesta quarta-feira (25) e também teve como foco o comércio ambulante. A fiscalização foi feita no trecho entre a Copel e as proximidades do Terminal do Sítio Cercado.

Foram retirados cavaletes e letreiros que estavam nas calçadas, atrapalhando a passagem dos pedestres. Cavaletes, pórticos e placas colocados de forma irregular também afetam a acessibilidade nas calçadas, impedindo a circulação de cadeirantes.

Faixas e banners de publicidade colocados em postes, árvores e nas grades do terminal do Sítio Cercado também foram retirados pela fiscalização.

Cigarros

Na ação, uma caminhonete foi aprendida com aproximadamente mil carteiras de cigarros, com suspeita de serem contrabandeados. O veículo foi guinchado até a Receita Federal.

Também foram apreendidos 603 DVDs e 70 CDs piratas, além de 120 bandejas de morangos e caixas de frutas diversas. A ação teve início às 13h30 e terminou às 20h. Agentes da Setran e a Polícia Militar deram apoio à ação.