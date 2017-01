Exibido após jogo da seleção, 'BBB 17' vê sua audiência cair pela metade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A audiência do "BBB 17" desta quarta (25) caiu pela metade se comparada à marca do episódio de terça (24). Isso porque o terceiro dia do reality foi exibido após o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia. A atração, que no dia anterior havia registrado 29,3 pontos no Ibope da Grande São Paulo (cada ponto 199,3 mil espectadores), marcou 14,7 pontos. Na noite desta quarta, Tiago Leifert contou às duplas de gêmeos que o paredão eles que estão disputando se encerra no próximo domingo (29). Com curta duração, o programa mostrou a rápida prova do líder de terça e um resumo dos primeiros momentos da competição.