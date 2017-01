Poty Lazzarotto é destaque da programação semanal do MON

O Museu Oscar Niemeyer convida o público a participar da programação semanal preparada pela equipe da Ação Educativa. As atividades acontecem no domingo e quarta-feira (29 e 1º de fevereiro), e têm o objetivo de aproximar os visitantes da arte.



No domingo (29), tem oficina livre de desenho com nanquim, das 11h às 17h, usando como referência a obra de Poty Lazzarotto. Haverá também visita mediada pela exposição “Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen”, às 15h. A mostra reúne obras do artista que é considerado o pai da pintura paranaense e de seus discípulos, e abriga uma réplica do ateliê de Andersen.



Na quarta-feira (01), a oficina de desenho com nanquim se repete no mesmo horário, entre 11h e 17h. Neste dia, a visita mediada é pela exposição “Histórias do acervo MON – em aberto”, às 15h. Nesta mostra os visitantes podem conhecer parte do acervo do museu, que é composto por cerca de quatro mil obras.



Aos domingos a entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada sempre é gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



Serviço



Programação especial de domingo



29 de janeiro de 2017



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita



Venda de ingressos: até as 17h30



Permanência no museu: até as 18h



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer



1º de fevereiro de 2017



Entrada franca das 10h às 18h



Acesso até as 17h30



Programação



Domingo, 29 de janeiro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Desenho com nanquim. Referência: Poty Lazzarotto



Horário: 11h às 17h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Mediação com a equipe da Ação Educativa



Exposição: "Trajetória: 114 anos da escola de Alfredo Andersen"



Horário: 15h



Local: Sala 8



Quarta-feira, 1º de fevereiro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Desenho com nanquim. Referência: Poty Lazzarotto



Horário: 11h às 17h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Mediação com a equipe da Ação Educativa



Exposição: "Histórias do acervo MON: em aberto"



Horário: 15h



Local: Sala 6



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999.



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h