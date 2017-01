Líder mexicano cancela visita aos EUA após disputa em relação a muro

PATRÍCIA CAMPOS MELLO WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, cancelou nesta quinta-feira (26) o encontro que teria com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington no dia 31. O líder mexicano informou por meio do Twitter sua decisão.

Na pauta, estava a renegociação do Nafta (acordo de livre comércio entre Canadá, México e EUA) e a construção do muro na fronteira entre os dois países.

Mais cedo, Trump havia dito, também por meio do Twitter, que, se Peña Nieto se recusasse a pagar pelas obras do muro, deveria cancelar sua visita aos EUA. Na quarta-feira, Trump assinou um decreto para iniciar a construção do muro na fronteira com o México para deter imigração ilegal.

O republicano voltou a dizer que o México vai pagar pelo muro. O presidente mexicano foi à TV na noite desta quarta (25) para afirmar, mais uma vez, que seu governo não irá pagar pelos custos da construção da barreira fronteiriça. Peña Nieto vinha sendo pressionado por opositores a cancelar sua visita a Washington.