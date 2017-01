Agências do Paraná foram as que mais colocaram pessoas no mercado

(foto: AEN)

O Paraná ficou em primeiro lugar no ranking que avalia o Programa de Intermediação de Mão de Obra. Os dados são do Ministério do Trabalho e refletem o desempenho dos estados em 2016.



Em 2016, no Brasil, 400.396 pessoas conseguiram um emprego pelas Agências do Trabalhador, destes, 78.287 foram em Agências do Paraná – 20% do total do país.



No Paraná a captação de vagas de emprego nas Agências do Trabalhador é mais que o dobro da estimativa nacional. Em 2016, segundo dados do Caged, foram 128.232 vagas captadas no estado. Destas, 12% foram captadas nas Agências do estado. Nos dados nacionais em 2016, também com dados do Caged, foram 893.959 vagas de emprego. Apenas 3% foram captadas nas Agências do Trabalhador do país.



No número de colocados as Agências do Paraná mantêm a mesma média: o dobro da estimativa nacional.



“Enquanto nossas agências foram responsáveis por 75% dos empregados em 2016, no Brasil a média das Agências do Trabalhador ficou em 3%”, explica Angela Carstens, coordenadora da Intermediação da Mão de Obra, da Secretaria estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.



Para o secretário de Estado da Justiça, Artagão Junior, os números refletem a política de trabalho adotada pelo estado. “Esse é um resultado muito importante. Estar em primeiro lugar significa que a Secretaria tem feito um esforço, com a sua equipe, seus servidores, escritórios regionais, agências do trabalhador, e mais de 200 agências no Paraná, dentro de um sistema de agendamento e de encaminhamento que trazem resultados”, afirmou.



Ele disse que demonstra também as boas políticas públicas adotadas pelo Governo Beto Richa, com decisões acertadas que possibilitaram uma retomada de desenvolvimento antecipadamente ao resto do país. “E os resultados começam a aparecer, como neste demonstrativo que coloca o Paraná em primeiro lugar no Brasil na Intermediação de Mão de Obra”, acrescentou.