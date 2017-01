(foto: Divulgação)

A Gibiteca de Curitiba terá uma programação especial para a comemoração do Dia do Quadrinho Nacional, celebrado nesta sexta-feira (27). A programação vai até o mês de fevereiro com exposições e atrações como o Jogarta, evento de jogos de tabuleiro, estratégia, cartas e RPGs.

Para começar, nesta sexta-feira, às 19h, na Gibiteca, quadrinistas, ilustradores, roteiristas, caricaturistas, animadores, gamers vão debater com editores e profissionais da área as novas possibilidades da produção local para 2017.

Na pauta, a criação recorde de 45 revistas em quadrinhos curitibanas publicadas em 2016 e as possibilidades de produção, lançamento e distribuição.

Participaram da discussão “feras” como o quadrinista Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca, os empresários Mitie Taketani, dona da loja Itiban, Marcelo Amado, da Editora Mondo Estronho e Marcelo Oliveira, da UCM Comics, e o diretor de criação da Fundação Cultural de Curitiba, Beto Lanza.

Programação:

De 1 a 12 de fevereiro

A Fabulosa Galeria de Personagens de Curitiba

A exposição em formato de álbum de figurinhas acontece no Espaço de Exposição do Shopping Jardim das Américas e traça um panorama cronológico das histórias em quadrinhos de Curitiba através de seus personagens. Começa com o Chico Fumaça (1926) de autoria de Alceu Chichorro, passa por Poty Lazarotto (Homem Relâmpago), Claudio Seto (Maria Erótica), Marcia D´Haese (Smilinguido), Fulvio Pacheco (Marcozinho de Tako X, Loira Fantasma); Marcos Vaz (Curitibinha), num total de 65 personagens.

De 24 de fevereiro a 9 de abril

BD - Avenida Marginal, na Sala de Exposição da Gibiteca de Curitiba. São quadrinhos de países de língua portuguesa reunidos no Concurso Internacional de Banda Desenhada (BD) ou Histórias em Quadrinhos (HQ).

A mostra, que chega a sua terceira edição, é uma iniciativa que fomenta a criatividade e o intercâmbio cultural.

25 de fevereiro

Jogarta - Sexta edição do evento de jogos de tabuleiro, estratégia, cartas e RPGs na Gibiteca de Curitiba, das 13h30 às 18h.