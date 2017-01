Willian se apresenta e vê Palmeiras melhor do que Cruzeiro que foi bi

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Willian se apresentou ao Palmeiras na tarde desta quinta-feira (26). Logo em sua primeira entrevista, o atacante deixou claro que vê o time paulista melhor preparado para a disputa da Libertadores do que foi o Cruzeiro em 2013 e 2014, quando a equipe mineira foi bicampeã do Brasileirão, mas não conseguiu ir longe na competição sul-americana. Depois de ter a primeira entrevista adiada pela ausência de Alexandre Mattos, o atacante precisou conceder sua primeira coletiva com a camisa alviverde sem energia elétrica por causa de um temporal que atingiu a Academia de Futebol. "Hoje, o elenco do Palmeiras está mais maduro e a Libertadores exige muito isso. No Cruzeiro, sofremos porque não éramos agudos. Hoje a gente tem jogadores com essa qualidade. Hoje, pelo que eu vivenciei, o Palmeiras tem um elenco muito mais preparado do que era o Cruzeiro", analisou. "No Cruzeiro, o projeto montado pelo Alexandre Mattos foi muito bem sucedido e tinha uma disputa muito sadia entre os jogadores. Eu acho que vai ser assim no Palmeiras", completou. Willian assinou com o Palmeiras um contrato de três temporadas. Aos 30 anos, ele chega com a credencial de ser o grande reforço para o ataque alviverde, uma vez que a diretoria não pretende desembolsar o que tem sido pedido pelo Atlético-MG e pelo Atlético Nacional pela contratação de Lucas Pratto e Borja, respectivamente. Além disso, o jogador também tem ciência que viverá sempre com a sombra de Gabriel Jesus, que deixou a equipe paulista para atuar no Manchester City. "Vai ter sempre isso do Gabriel porque ele foi bem, é jogador completo e moderno. Faz tudo. É difícil comparar, mas eu tenho algumas características parecidas com a dele, de ser um atacante que se movimenta mais, tem facilidade de cair pelo lado e tem bastante força", finalizou. Na entrevista, aliás, Willian aproveitou para garantir o mesmo visual que lhe rendeu o apelido de Bigode. "No começo, era uma brincadeira com meu pai e minha mulher e deu certo. Uma repercussão legal. Eu brinco que antigamente o que fazia sucesso era o Valdir Bigode e agora é o Willian Bigode".