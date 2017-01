Atlético trabalha para ser campeão mundial, afirma PVC

(foto: Reprodução/Blog do PVC)

O jornalista Paulo Vinícius Coelho, comentarista da Fox, blogueiro do Uol e colunista da Folha de S.Paulo, escreveu um artigo sobre o Atlético Paranaense antes do amistoso com o Peñarol, na quarta-feira (dia 25). Para ele, o clube tem um “trabalho organizado” para conquistar o título mundial em dez anos.

PVC também falou sobre a grama sintética da Arena da Baixada. “O que mais incomoda o Atlético hoje é a repetição de perguntas sobre a importância da grama sintética no sucesso da equipe: 'Estudei a vantagem dos jogos em casa no Campeonato Inglês. Há vantagem por jogar em casa. No nosso caso, não é a grama', repete Paulo Autuori. Não é mesmo. Até porque o gramado é igual ao natural e faz a bola correr de forma semelhante à da Arena Corinthians, em Itaquera”, escreveu o jornalista.