Diretor do Corinthians não garante mais campeões da Copinha no profissional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu a Copa São Paulo pela décima vez nesta quarta-feira ao derrotar o Batatais por 2 a 1 no Pacaembu. A conquista gerou a expectativa de alguns campeões serem levados ao time profissional. O diretor de futebol Flávio Adauto, porém, não garantiu mais promoções. "Dos que conquistaram a Copinha, temos o Carlinhos e o Mantuan já integrados e treinando. Depois disso, não houve tempo para analisar, conversar com o Carille. Vamos ter reunião com ele hoje [quinta] ou amanhã [sexta] cedo para ver quem mais trazer da base e formar o elenco com mais alguns garotos", disse Flávio. O dirigente corintiano indicou também que as promoções devem mesmo parar na dupla Carlinhos-Mantuan. Há a expectativa de pelo menos mais dois atletas serem levados ao profissional: o zagueiro Del'Amore e o atacante Pedrinho, destaque da Copinha com cinco gols e sete assistências. "Falei que vamos trazer de quatro a cinco jogadores de reforços, já passamos esse número. Temos praticamente tudo acertado com o Pottker, não é segredo pra ninguém. Ele pode vir depois do Paulista, ou tem uma remota possibilidade de se apresentar antes. Teríamos de oito a nove reforços", afirmou o diretor. JADSON E DROGBA Adauto voltou a falar sobre as tentativas de contratar Jadson e Drogba. Segundo ele, o retorno da camisa 10 depende do próprio jogador, que mostra interesse em regressar. "Já foram discutidos todos os detalhes da possível volta dele, e agora vamos esperar. Negociamos tudo isso anteontem [terça]. Não diria que contrato de três anos inviabiliza o negócio, mas estamos insistindo em dois. Mas vamos ver. Eles têm todas as informações, aguardamos respostas", explicou. O acerto com Drogba também está nas mãos dele, de acordo com o diretor. "Já houve conversa com o Drogba, ele ficou de dar resposta. É uma mudança brusca, ele pediu alguns dias para consultar a família. O segundo dado é esse, também estamos na expectativa. Ele deixou as portas abertas", frisou Adauto.