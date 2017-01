Coritiba coloca ingressos a R$ 50 para o Paranaense

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Coritiba definiu nesta semana os valores dos ingressos para o Campeonato Paranaense 2017. Pela terceira temporada seguida, o clube mantém a política de categorização de ingressos, que trabalha com três preços diferentes, que levam em conta diversos fatores como apelo geral da partida, dia da semana, horário e presença histórica de público, por exemplo. Nesta primeira fase do estadual, cinco jogos estão enquadrados na categoria C e o clássico Paratiba será equivalente à faixa B.

Para os duelos contra Foz, Prudentópolis, J.Malucelli, PSTC e Rio Branco, os valores serão de categoria C, ou seja com preços a partir de RS25 (meia entrada), R$ 50 (inteira) e R$20 para associados do plano Sócio Campeão ou Coxa Special.

Na estreia no Couto Pereira, que acontecerá dia 5 de fevereiro, contra o Paraná, os ingressos custarão R$ 35 (meia) e R$ 70.

A grande novidade da temporada está nos valores gerais referentes à curva da Mauá, que a partir deste ano passam a custar o mesmo valor do setor de Arquibancada.

Green Card gera economia de mais de metade dos preços no estadual

Outra opção para o torcedor é adquirir o Green Card do Campeonato Paranaense, que é um cartão com ingressos para o setor Mauá para todos os jogos da competição. Custa R$ 119,85.

O clube também oferece diversas modalidades de planos de sócios, com mensalidades que variam de R$ 19,85 a R$ 202.