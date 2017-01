Bienal de SP confirma Gabriel Pérez-Barreiro como curador da 33ª edição

SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota divulgada nesta quinta-feira (26), a Fundação Bienal de São Paulo confirmou a indicação do espanhol Gabriel Pérez-Barreiro para o cargo de curador da próxima edição da mostra, marcada para setembro do ano que vem. Sua nomeação já havia sido confirmada pela Folha de S.Paulo há duas semanas. Ele é o atual diretor e curador-chefe da Coleção Patricia Phelps de Cisneros, com sedes em Nova York e Caracas. Também já esteve à frente da 6ª Bienal do Mercosul, mostra que ocorreu em Porto Alegre, há dez anos, e também já foi coordenador do programa de exposições na Casa de América, em Madri, e da Coleção de Arte Latino-Americana da Universidade de Essex, no Reino Unido. Em abril, o museu Reina Sofía, em Madri, inaugura uma mostra dedicada ao crítico Mario Pedrosa com curadoria conjunta de Pérez-Barreiro e Michelle Sommer. "É uma honra orquestrar uma mostra com o porte e a repercussão da Bienal de São Paulo. Sua importância no panorama da arte latino-americana é ímpar; sua relevância histórica, inquestionável", diz o novo curador, em nota divulgada pela Bienal.