Postes ornamentais no Largo Baden Powell são recuperados

(foto: SMCS)

Equipes do departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Curitiba recuperaram os postes ornamentais do Largo Baden Powell, próximo à Rodoferroviária, no Centro. Os serviços foram feitos nesta quinta-feira (26) e fazem parte de uma programação da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura.

O mesmo trabalho de manutenção dos postes republicanos foi feito neste ano na Praça Padre João Sotto-Maior, em frente ao Cemitério Municipal, e no Bosque do Alemão, no bairro Vista Alegre. O serviço preventivo garante o bom funcionamento dos postes, economia e maior eficiência da iluminação.

Todo o corpo central dos postes é substituído, a base do equipamento também é recuperada, assim como os braços e taças. Também são aplicados um fundo preparador e pintura nova em cor verde-petróleo.

As luminárias são trocadas. O projeto também prevê a substituição de lâmpadas de potência 400W para 250W, mais eficientes e econômicas.

Postes

Curitiba tem 1.009 postes republicanos. Destes, 747 já foram recuperados, desde junho do ano passado. Até o fim do mês de abril todos os postes republicanos da cidade passarão por recuperação.

Já foram investidos R$ 2,9 milhões na manutenção dos equipamentos, restando ainda R$ 780 mil para executar.