Advogado nega que Eike tenha deixado o país para fugir da PF

BERNARDO MELLO FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Sérgio Bermudes, que representa Eike Batista em causas cíveis, nega que o empresário tenha viajado para os Estados Unidos com o objetivo de escapar da Justiça.

De acordo com Bermudes, Eike viajou para se reunir com advogadas americanas que tentam desbloquear seus bens registrados nas ilhas Cayman. "Não há nada de estranho no fato de ele estar fora do Brasil. Ele esteve fora várias vezes nos últimos anos", disse. "Uma juíza de Cayman bloqueou as contas dele lá. Por isso Eike saiu do Brasil, para se reunir com as suas advogadas que estão cuidando dessa causa", acrescentou. O advogado disse não saber se Eike pretende se entregar à Justiça brasileira.