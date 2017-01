Gestão Doria reduz em 90% premiação do Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- A tradicional corte do Carnaval de São Paulo vai ganhar novos integrantes a partir do dia 1° de fevereiro na folia de 2017. A alegria só não será maior para os representantes da festa carnavalesca porque a gestão João Doria (PSDB) diminui em 90% a premiação para os vencedores do concurso deste ano. O evento elege os representantes da festa carnavalesca: o rei Momo, a rainha da Folia, as princesas da festa e o cidadão e a cidadã do samba da capital paulista. A quantia paga aos vencedores caiu drasticamente: o rei Momo e a rainha receberão R$ 2.000 cada um, a primeira princesa ganhará R$ 1.500 e a segunda R$ 1.300. Já o cidadão e a cidadã do samba receberão R$ 1.000 cada um. No ano passado, os valores foram R$ 20 mil, R$ 15 mil, R$ 14 mil e R$ 8.000, respectivamente. A gestão João Doria justifica a queda no valor devido à crise da economia. "Com a retração da economia, que afetou todo o país, e a necessidade de redução de custos, foi necessário fazer uma adequação. O importante é que foi possível conservar a memória da corte do Carnaval e manter o tradicional concurso", disse a SPTuris (empresa municipal de turismo e eventos). INSCRIÇÕES As inscrições para participar da seleção da corte do Carnaval paulistano 2017 vão até esta sexta (27) e devem ser feitas na sede administrativa da SPTuris, na avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A escolha acontecerá no dia 1° de fevereiro, às 20h, no auditório do Palácio das Convenções do Anhembi, na zona norte. Para participar do processo, o candidato precisa ser brasileiro ou ter sido naturalizado, morar em São Paulo, não ter sido eleito para a corte nas três últimas edições e pertencer ou representar uma escola de samba dos grupos Especial ou de Acesso. É preciso levar uma foto 3x4 recente e cópias do RG ou carteira de habilitação, do PIS e de algum comprovante de endereço, como contas de água ou telefone, além de carta de apresentação de uma agremiação pertencente aos grupos Especial ou de Acesso. Os documentos originais precisam ser apresentados. Este ano, segundo a SPTuris, foi feita uma parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo para fortalecer as tradições do Carnaval, destacando a recente comemoração dos cem anos do samba. O candidato a rei Momo deve ter peso mínimo de 110 kg e idade entre 18 e 55 anos. Para o título de Rainha é preciso ter entre 18 e 35 anos. A primeira e a segunda princesa serão as classificadas em segundo e terceiro lugar de Rainha, respectivamente.