Eike Batista entra na lista da Interpol e é considerado foragido

O empresário Eike Batista é oficialmente um foragido da Justiça. Seu nome foi incluído na tarde desta quinta-feira (26) na lista de difusão vermelha da Interpol, o que possibilida a prisão por qualquer força policial do país em que esteja.

Eike teve prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no âmbito da operação Eficiência. Há suspeitas de envolvimento do empresário em um esquema de lavagem de dinheiro desviado de obras públicas, cujo beneficiário era o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

A prisão de Eike fundamenta-se no fato de que o empresário teria mentido ao prestar depoimento ao Ministério Público Federal (MPF). Na última terça-feira, contudo, ele embarcou para Nova York (EUA) e agora seu advogado, Fernando Martins negocia os termos para o retorno ao país. Segundo Martins, Eike está "à disposição para esclarecer tudo".