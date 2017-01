Eike é incluído na lista de procurados da Interpol

BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O nome do empresário Eike Batista, alvo de um mandado de prisão preventiva da operação Eficiência, braço da Lava Jato deflagrado nesta quinta (26), no Rio, foi incluído na difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional). O empresário não foi encontrado na manhã desta quinta em sua residência na capital fluminense e formalmente é considerado foragido pela PF, já que passou a ser incluído no sistema de busca e captura da Interpol. A defesa de Eike, porém, informou que negocia com as autoridades brasileiras o retorno do empresário, que está nos Estados Unidos, ao país. Eike Batista é suspeito de ocultar US$ 16,5 milhões de propina de Sergio Cabral (PMDB) no exterior. A PF ficou cerca de que quatro horas na residência do empresário no Jardim Botânico, zona sul do Rio, onde também cumpriu mandado de busca e apreensão. Os policiais deixaram a casa por volta das 10h.