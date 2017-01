Números explicam a “fome de bola” do novo Paraná Clube

Italo: atacante disputou apenas seis partidas em 2016 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube mostrou “fome de bola” na sua estreia em 2017. No jogo contra o Avaí, na última quarta-feira (dia 25), na Vila Capanema, os jogadores pareciam estar com famintos por correr, lutar, atacar e defender. E um número pode explicar essa atitude.

O novo Paraná Clube, montado pelo executivo de futebol Rodrigo Pastana, é formado por jogador que tiveram poucas oportunidades em 2016. Dos 19 reforços contratados, 17 ficaram fora de campo em metade da temporada (seja por opção do técnico, por estar sem contrato ou por lesão). Esses 17 jogadores tiveram menos de 30 partidas disputadas.

A média desses 19 contratados pelo Paraná é de 16 jogos disputados na temporada 2016. Quem mais atuou foi o lateral-esquerdo Igor Carius, com 40 partidas (18 pelo ASA e 22 pelo Coruripe).

Os jogadores que menos atuara no ano passado são o centroavante Bentancourt (nenhum jogo pelo Defensa y Justicia-ARG), o lateral-esquerdo Kaike (nenhum jogo pelo Internacional), o goleiro Léo (1 jogo pelo São Paulo), o volante Guilherme Biteco (3 jogos pelo Ceará), o atacante Italo (6 pelo Gama e nenhum pelo Guarani), o zagueiro Airton (8 pelo Luverdense e 1 pelo São Bento) e o meia-atacante Matheus Carvalho (3 pelo Atlético-GO e 6 pelo Fort Lauderdale Strikers-EUA).

Para ter uma ideia do tamanho de uma temporada, o Paraná disputou 57 jogos em 2016: 15 no Paranaense, 38 na Série B e 4 na Copa do Brasil. Em 2017, o calendário do clube será maior, com a participação na Primeira Liga.

OS 19 REFORÇOS DO PARANÁ

Quantas partidas disputaram no ano passado.