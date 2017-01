Grêmio acerta empréstimo de Batista e segue atrás de reforços

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio acertou o empréstimo de Batista, 21 anos, ao Tondela-POR. Com as chegadas de Jael e Beto da Silva, o atacante que está em Porto Alegre desde 2014 foi liberado para assinar por 18 meses com o time português.

A negociação ainda tem cláusula de retorno imediato, em caso de desejo do Grêmio. Batista perdeu espaço na hierarquia com os reforços anunciados neste ano. Mas em 2016 havia ganho pontos internamente com bons treinos e jogos. A ideia do Grêmio é dar ritmo e experiência ao jogador.

A saída dele já era trabalhada há semanas e se concretizou agora. Batista embarca para Portugal ainda nesta semana. Em 2014, quando chegou ao Grêmio para os times de base, Batista teve a indicação do ex-volante Luís Carlos Goiano. Campeão da Libertadores de 1995 e ídolo no clube, o marcador comandava o Novo Horizontino, clube formador do atleta.

REFORÇOS Até agora, o Grêmio fechou com seis reforços para 2017. Beto da Silva é o único estrangeiro, mas tem cidadania peruana e também brasileira. Logo no início do ano, a política era de buscar reforços em mercados diferentes, e o clube se aproximou de gringos. Mas acabou sem nenhum deles e fechou com Jael, livre depois de sair do Joinville em dezembro.

Para zaga, os alvos são majoritariamente brasileiros. Um dos nomes que o Grêmio analisou foi Diego Ângelo, 30 anos, do Antalyaspor-TUR, mas não houve acerto.

A busca do Grêmio é por zagueiro de imposição, com boa saída de jogo. O nome de Alberto Rodríguez, 32 anos, também está em uma lista do clube.

O peruano, que atua no Universitario, agrada justamente pelo estilo. Segundo a diretoria, até dois jogadores deverão ser anunciados para a defesa.

O Grêmio também fechou com Ramon, ex-Inter, Vasco e Corinthians, e Bruno Cortez, ex-São Paulo e que ficou dois anos no Albirex Nigata-JAP. Bressan, cedido ao Peñarol em julho passado por um ano, é outro que reforça a equipe. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho somente em dois de fevereiro, contra o Ypiranga-RS, na Arena. Antes, porém, realiza jogo-treino diante do Aimoré-RS. Os últimos reforços deverão chegar já com o estadual em andamento.